Назвавший Крым Украиной, а войну на Донбассе – гражданской Цепкало выступил против войск России в Беларуси

Беларусь не ждет российских войск - Цепкало / Группа В.Цепкало ВКонтакте

Уехавший из Беларуси оппозиционный политик Валерий Цепкало парировал выпад главного редактора RT Маргариты Симоньян, намекнувшей, что "вежливые люди" могут навести порядок в Беларуси. По его мнению, белорусы справятся с ситуацией без помощи российских войск.

В частности, Симоньян в своем аккаунте в микроблоге Twitter, которая осуждает жесткие действия белорусских силовиков по отношению к протестующим в Беларуси, написала, что россиянам пора навести там порядок.

"А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют", - отметила Симоньян.

В одном из комментариев ей ответил белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.

"Мы как-нибудь сами разберемся, без вас", - написал политик.

Напомним, белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало, опасаясь репрессий со стороны режима Лукашенко, выехал из страны. Оказавшись в России, он обратился к кремлевским властям с просьбой не помогать Беларуси, так как эти деньги направляются исключительно на содержание государственного аппарата.Читайте также"Нам не нужна война": у Лукашенко отреагировали на ситуацию в Беларуси и сделали заявление

Побывав в Украине, Цепкало, в свою очередь, назвал войну на Донбассе "гражданской", однако подчеркнул, что Крым, согласно международному законодательству и позиции цивилизованных мировых государств, принадлежит Киеву.