"Диктатор с руками в крови - уйди": экс-президент Литвы обратилась к Лукашенко

Даля Грибаускайте / УНИАН

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте в крайне резкой форме раскритиковала президента Беларуси Александра Лукашенко за жесткое подавление массовых протестов в стране.

Об этом Грибаускайте написала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Лукашенко, диктатор с руками в крови - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу ‒ у тебя нет будущего на белорусской земле", ‒ говорится в тексте.

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Напомним, накануне действующий президент Литвы Гитанас Науседа предложил план урегулирования противостояния властей Беларуси и народа в трех пунктах:

прекращение применения силы против граждан;

освобождение задержанных и начать диалог со своим гражданским обществом;

создание Национального советп в составе представителей правительства и гражданского общества.

Позднее литовский МИД заявил, что правительство рассматривает возможность принять на своей территории граждан Беларуси, которые пострадали во время массовых акций протеста против результатов выборов президента.