"Диктатор с руками в крови - уйди": экс-президент Литвы обратилась к Лукашенко

Даля Грибаускайте в крайне жесткой форме раскритиковала президента Беларуси.
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте в крайне резкой форме раскритиковала президента Беларуси Александра Лукашенко за жесткое подавление массовых протестов в стране.
Об этом Грибаускайте написала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Лукашенко, диктатор с руками в крови - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу ‒ у тебя нет будущего на белорусской земле", ‒ говорится в тексте.
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Напомним, накануне действующий президент Литвы Гитанас Науседа предложил план урегулирования противостояния властей Беларуси и народа в трех пунктах:
- прекращение применения силы против граждан;
- освобождение задержанных и начать диалог со своим гражданским обществом;
- создание Национального советп в составе представителей правительства и гражданского общества.
Позднее литовский МИД заявил, что правительство рассматривает возможность принять на своей территории граждан Беларуси, которые пострадали во время массовых акций протеста против результатов выборов президента.