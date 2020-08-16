Журналист предупредил, когда Лукашенко способен развязать "дикий террор"

После провластного митинга у Александра Лукашенко может появиться причина для дикого террора, поделился журналист / Reuters

Российский журналист и писатель, главред независимого общественно-политического канала Sotnik-TV Александр Сотник считает, что в Беларуси во время митинга в поддержку президента Александра Лукашенко может что-то произойти.

Во время митинга "за Лукашенко" может случиться что-то такое, после чего у президента появится причина развязать дикий террор, написал журналист в своем канале в Telegram.

Сотник полагает, что белорусский лидер не собирается отвечать за кровь протестующих и просто так не уйдет.

"Чутье подсказывает мне, что на этом митинге "за Лукашенко" может произойти нечто такое, после чего у диктатора будет причина развязать дикий террор...", – отметил автор.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, которые прошли 9 августа, страну охватили массовые акции протеста. Оппозиция и ее сторонники утверждают, что во время избирательной гонки были массовые фальсификации.

Силовики жестко действовали против протестующих – много пострадавших, задержанных, появилась информация о жертвах.

Выборы в Беларуси не признал Евросоюз, а США назвали их несправедливыми.

В Беларуси 16 августа запланированы два митинга – оппозиционный и в поддержку Александра Лукашенко. СМИ писали, что на провластный митинг сгоняли бюджетников.