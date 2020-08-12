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В Беларуси рассказали, будет ли комендантский час в стране

12 августа 2020, 06:03

На территории Беларуси продолжаются протесты.

Беларусь,протест
Комендантского часа в Беларуси с 12 августа не будет - правительство / Reuters

Белорусское правительство не собирается вводить комендантский час в стране по причине массовых протестов. Информацию о том, что такой режим вступит в силу с 12 августа, власти не подтверждают.

Об этом сообщает Telegram-канал Onliner.

В сообщении речь идет о том, что в правительстве не владеют информацией, согласно которой с четверга, 12 августа, на территории страны будет введен комендантский час.

"В пресс-службе белорусского правительства корреспонденту Onliner заявили, что подобной информации у них нет и о таком документе речи не идет", - утверждают авторы канала.

Также в правительстве призвали в подобных вопросах доверять исключительно официальной информации, публикуемой властями.Читайте такжеВ парламенте Беларуси дали оценку избиению протестующих ОМОНом и сделали заявление

Напомним, в Беларуси продолжается серия массовых протестов после оглашения ЦИК результатов голосования на выборах президента страны, согласно которым Александр Лукашенко в очередной раз был переизбран на пост главы государства. Силовики не дают возможность людям провести протесты – по всей стране идет волна массовых задержаний.

Тем временем в Минске на Каменной горке протестующие останавливают движение транспорта и уже начали возводить баррикады. Фиксируются столкновения активистов с силовиками.

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