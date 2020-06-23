"Усатый таракан и Саша 3%": Лукашенко призвал оппозиционеров не оскорблять его

Александр Лукашенко встретился с оппозицией / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что никакой другой политик, кроме него, не способен решить проблемы жителей страны.

Видеозапись его выступления перед представителями белорусской оппозиции в городе Брест была опубликована на YouTube.

Лукашенко призвал оппозиционеров не оскорблять его ‒ поскольку оскорбления президента не позволены ни в одном государстве мира.

"Это вы уже "Саша 3%" написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Вот в этой альтернативной компании я и то больше 3% наберу. Вот они пойдут в кабину и проголосуют! Знают, за что проголосуют! Поэтому не надо нас дергать, и никогда не оскорбляйте. Усатый таракан и еще что-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей", ‒ сказал он.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что уверен в своей победе на грядущих выборах президента Беларуси, которые состоятся 9 августа 2020 года.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял ‒ вокруг Беларуси множество внешних сил, которые будут стараться "влезть" в дела страны и хотят вернуть ее "под плетку и одеть в лапти".