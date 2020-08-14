"Нам не нужна война": у Лукашенко отреагировали на ситуацию в Беларуси и сделали заявление

В Совете Республики Беларусь считают, что протестующие занимаются "самоуничтожением" / Reuters

Выборы президента Беларуси уже состоялись, тогда как активисты занимаются фактически "самоуничтожением". При этом Александр Лукашенко принял к сведению позицию трудовых коллективов и поручил разобраться с фактами задержаний белорусов в ходе протестов.

Об этом заявила глава Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова, передает TUT.by.

В частности, политик назвала выборы президента состоявшимися, осудила протесты, которые, по ее мнению, якобы "разрушают мирную жизнь" и "разделяют общество", а также акцентировала внимание на том, что Лукашенко учел позицию работников предприятий.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", - утверждает Кочанова.Читайте также"Вы ответите за все": замглавы МВД Беларуси заявил, что в СИЗО не издевались над людьми

По ее словам, власти проводят работу над задержаниями – и уже, дескать, выпустили более тысячи человек на свободу "под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях".

Председатель Совета Беларуси также добавила, что в стране не должно быть силового противостояния, которое может разрушить государство.

"Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение. Мы не должны разрушать собственными руками все, что создали за годы независимости нашей страны", - сказала Кочанова.

При этом глава МВД Юрий Караев решил принести извинения тем людям, которые случайно попали под руку силовикам в процессе действия правоохранителей против активистов.Читайте такжеВ Беларуси перелом: бульба-фюрер и его эсесовцы поняли, что обречены

"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - подчеркнул Караев.

Напомним, ночью 14 августа в следственный изолятор на улице Окрестина в Беларуси приехал замглавы МВД Александр Барсуков. Вопреки зафиксированным фактам он заявил, что никакого насилия в СИЗО не было. Ему пообещали привлечение к ответственности за действия правоохранителей.

В четверг, 13 августа, работники белорусских предприятий провели массовую забастовку. Они осудили результаты президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко, и призвали к пересчету голосов.