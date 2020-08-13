Массовая забастовка в Беларуси: работники предприятий требуют отставки Лукашенко

Работники БелАЗа и других предприятий выступают против очередного президентского срока Лукашенко - соцсети / Скриншот видео

На одном из крупнейших в мире заводов по производству карьерной техники БелАЗ сотни сотрудников требуют отставки президента Беларуси Александра Лукашенко. В Сети пишут, что забастовки происходят и на многих других предприятиях.

В частности, Telegram-канал NEXTA опубликовал видеозаписи, на которых видно, как работники БелАЗа идут колонной и скандируют фразу "Уходи!", адресованную главе РБ Александру Лукашенко.

По информации Telegram-канала PALCHYS, забастовки против действующего режима идут и на таких предприятиях, как Терразит, Лидский Рынок, Гродно-Азот, Гродножилстрой, Белмедпрепараты и др. К мероприятиям присоединилась и Белгосфилармония.Читайте такжеВ Беларуси начались забастовки после выборов президента

"Этот тот самый переломный момент, который может решить практически всё. Для этого забастовки должны быть общенациональными и бессрочными", - отмечают авторы канала.Читайте такжеВ Беларуси объявили всеобщую забастовку: главные требования

Согласно данным Telegram-канала КБ, в то время как рабочие БелАЗа бастуют, в Новополоцке задержан капитан милиции Егор Емельянов, публично осудивший действия силовиков против активистов на улицах Беларуси.

Напомним, в Беларуси с 9 августа идет серия протестов, направленная на непризнание результатов президентских выборов в стране, в которых, как утверждают власти, победу одержал Александр Лукашенко. В ходе протестов происходят столкновения силовиков с активистами. Люди жалуются на жестокие избиения со стороны правоохранителей.