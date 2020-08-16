Исторический марш "За свободу" в Минске: когда начало, и что потребуют участники

Сегодня в Минске запланировано проведение исторического оппозиционного марша / Reuters

В воскресенье, 16 августа, в столице Беларуси Минске запланировано проведение оппозиционного марша "За свободу".

Начало марша запланировано в 14:00 – участникам нужно выйти на проспект Независимости, объединиться и двигаться к стеле, сообщает оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live.

В сообщении отмечается, что акция мирная, и ее участники идут в центр столицы призывать власть к ответу. Также обнародованы требования, которые выдвигают оппозиционеры.

Протесты в Беларуси 2020 – что требуют оппозиционеры:

Уход президента Александра Лукашенко;

Освобождение задержанных и политзаключенных;

Виновные в убийствах и пытках должны быть наказаны.

"Регионы, 14:00. Таким же образом все города выходят на центральные площади и вызывают к ответу глав исполкомов и РУВД, выдвигают наши требования. С самого утра обходите своих соседей и разъясняйте, что сегодня решается очень многое", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, Беларусь после выборов президента, которые состоялись 9 августа, охватили массовые акции протесты. Протесты начались после того, как стало известно, что Александр Лукашенко является безоговорочным лидером избирательной гонки.

Белорусская оппозиция обвинила власти в массовых фальсификациях. Сторонники оппозиции требовали перемен. Силовики жестко расправлялись с участниками акций протестов, есть много пострадавших и задержанных. Появилась информация о жертвах.

Евросоюз не признал выборы в Беларуси и анонсировал санкции. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что избирательная гонка не была справедливой и свободной.