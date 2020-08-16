"Побежат, как крысы": СМИ узнали, когда Лукашенко покинет окружение

Александра Лукашенко после грандиозного митинга оппозиции может покинуть окружение, узнали журналисты / Reuters

Если в воскресенье, 16 августа, в столице Беларуси Минске оппозиционный митинг будет грандиозным, то окружение президента страны Александра Лукашенко побежит, как крысы с тонущего корабля.

В том случае, если митинг за белорусского лидера будет массовым и насыщеным нужными месседжами, фиаско может не быть, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источники.

По мнению источников, главе Беларуси поздно додумался противопоставить улице улицу, поскольку ситуация уже критическая.

"…Митинги поддержки необходимо было организовывать заранее, тогда бы полиция была посредником, а не участником "возможных" столкновений и споров", – отмечается в материале.