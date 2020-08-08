"В Минске пролилась первая кровь": СМИ рассказали о брутальных задержаниях протестующих

В Минске на акции протеста в поддержку арестованных диджеев были брутальные задержания, узнали журналисты / Reuters

В столице Беларуси Минске в пятницу, 7 августа, на акции протеста водителей и велосипедистов в поддержку арестованных диджеев случилось ЧП.

ОМОН перестал церемониться с людьми, возле кинотеатра Октябрь были брутальные задержания, работали две бригады скорой помощи, сообщил Telegram-канал NEXTA Live.

По его данным, прямо возле автозака замертво упал минимум один человек.

"...Кажется, первая кровь уже пролилась", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Беларуси задержали журналистов из УкраиныВ МВД Беларуси утверждают, что при задержании в Минске не умирал участник протеста, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

В министерстве утверждают, что протестующему стало плохо, и его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Минске на организованном властями празднике диджеи включили песню группы Кино Перемен, которая в Беларуси является негласным гимном оппозиционного движения. Позже диджеев арестовали на десять суток. В Минске из-за ареста диджеев началась акция протеста.

Напомним, в Беларуси на 9 августа назначены президентские выборы. В конце мая в стране начались массовые акции протеста из-за арестов оппозиционных кандидатов в президенты и снятием их кандидатур с выборов.