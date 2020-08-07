В Беларуси задержали журналистов из Украины

МВД Беларусь / sb.by

В четверг, 7 августа, правоохранительные органы Беларуси задержали в Минске троих журналистов издания Настоящее время – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка.

Об этом сообщается на сайте издания Настоящее время.

Задержание произошло в отеле Минск. Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк работают в издании Настоящее время – проект Радио Свобода.

Согласно информации издания, они находятся в Московском РУВД города Минска. Причина их задержания на данный момент не установлена. Телефоны журналистов, а также собкора Настоящего времени в Беларуси Романа Васюковича не доступны.

Ирина Ромалийская и Юрий Баранюк – граждане Украины. Юрий Баранюк является гражданином России.

По данным телеканала Настоящее время, задержанные журналисты в течение последних недель находились в Беларуси и работали над освещением событий президентской избирательной гонки в Беларуси.

Подчеркивается, что накануне вечером журналисты в рамках четырехчасового эфира пообщались с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

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