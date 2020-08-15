В парламенте Польши выдвинули Лукашенко ряд требований

Нарушение прав человека наносит урон суверенитету и независимости Беларуси - Польша/ фото: zaxid.net

Сейм Польши принял постановление о признании выборов президента Беларусь 9 августа сфальсифицированными и выступил с решительным требованием к президенту Александру Лукашенко и белорусским властям прекратить насилие над белорусским народом и освободить задержанных активистов.

Об этом сообщается на официальном сайте польского парламента.

В документе речь идет о том, что Сейм осуждает жесткие действия представителей правоохранительных органов Беларуси и политику Александра Лукашенко. Насилие со стороны властей привело к убийствам, арестам и искалечиванию протестующих.

Польский парламент назвал неприемлемыми череду репрессий белорусских властей против собственного народа и решительно призвал прекратить подобные меры, а также отпустить всех несправедливо арестованных и задержанных лиц.Читайте также"Нам не нужна война": у Лукашенко отреагировали на ситуацию в Беларуси и сделали заявление

"Запугивание кандидатов от оппозиции и заключение их в тюрьму, ограничение основных свобод и применение грубой силы не служат укреплением независимости и суверенитета Республики Беларусь", - подчеркивается в резолюции.

Ранее волну насилия и задержаний в Беларуси прокомментировали у канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Берлине поражены жестокостью белорусских силовиков по отношению к народу и намерены обсудить введение санкций против лиц, причастных к данным действиям.