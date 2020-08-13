"Концлагерь, пытают людей": в Сети появился рассказ о расправах силовиков над протестующими в Беларуси

Силовики максимально жестоко расправляются с протестующими в Беларуси/ facebook.com/KonnikPahoni

Известный активист и общественник Петр Маркелов опубликовал рассказ одного из белорусских протестующих, которого задержали силовики и подвергали жесточайшим избиениям и издевательствам в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске.

"Меня побили и связали мои руки сзади. После этого три спецназовца отвели меня за угол и говорят: "Мы сейчас засовываем тебе в трусы гранату, достаем чеку, ты взрываешься, а мы скажем, что ты подорвался на неопознанном взрывном устройстве". Они засунули мне в трусы боевую гранату и отбежали. Потом вернулись, снова побили и повели обратно. У меня откололись куски от зубов, потому что ими мне приходилось носить свой рюкзак. Когда рюкзак падал — они меня били, я его поднимал, а они продолжали бить. Бьют постоянно, нон-стопом", ‒ рассказал он.

По словам протестующего, правоохранители, помимо жестоких, на уровне садизма, избиений, всячески угрожают и оказывают моральное давление.

"У меня при себе не было ни паспорта, ни телефона. У тех, кто взял с собой телефон, его забирали и пытались разблокировать. Если ты не говоришь пароль — твой телефон ломают. У одного парня спрашивали пароль, а он не говорил. Его раздели догола и сказали: если не говоришь нам пароль, мы этими палками сейчас тебя изнасилуем. Парень сказал пароль, они начали смотреть его Telegram-каналы. Были девчонки, лет по 18. Их провинность была в том, что когда кому-то было плохо, они обращали на это внимание. Подошли омоновцы и начали их оскорблять, типа: вы, продажные шлюхи. Одна девушка что-то ответила и ей отбрили часть волос. "Если вы не заткнетесь, мы вывезем вас в СИЗО, закинем в камеру к мужикам, вас там изнасилуют, а потом мы вывезем вас в лес. Так ваша история и закончится". Девчонок бьют значительно меньше, чем парней. Парней бьют очень жестко, нет никаких тормозов. Бьют руками, ногами, палками, прикладами. Когда нас выставили у стены, людей просто били головами об стену", ‒ утверждает мужчина.

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Пик издевательств со стороны силовиков над протестующими, по его словам, наступает в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске.

"Когда мы приехали к ЦИПу и они открыли дверь автозака, я просто вывалился. Они сказали: "О, кажется, этот уже готов". Взяли за шкирку, выкинули из машины. Протащили по земле и оставили у травы. У меня была разбита голова, все тело было синим. Я не двигался и терял сознание. Меня начало тошнить, изо рта лилась слюна. Они бросили фразу: "О, и этот тоже под наркотиками". В какой-то момент меня начало трясти. Врач сказала, что я без сознания, чтобы меня больше не били. Всех остальных ставили на колени и избивали. Активистов и тех, кто, по их мнению, участвовал в организации, помечали красной краской и уводили отдельно. При этом на ЦИПе все время стоит жуткий крик и стоны людей из помещений. Говорят, там есть специальные комнаты для пыток, где избивают людей до потери сознания. Я думаю, что так и есть. В больницах очень много раненых. С пулевыми ранениями, рассечениями, переломами. Докторов не хватает. Мне повезло, что скорая вывезла меня из ЦИПа. Это концлагерь, где пытают людей", ‒ утверждает протестующий.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли очередные выборы президента. После того как безоговорочным лидером избирательной гонки в ЦИК признали действующего президента Александра Лукашенко, в стране начались массовые протесты.

Оппозиционеры утверждают - во время выборов произошли масштабные фальсификации. По всей Беларуси люди выходили на акции протеста. Силовики максимально жестоко расправлялись с протестующими, активно используя дубинки, светошумовые гранаты и прочее подобное оружие.