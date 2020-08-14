"Вы ответите за все": замглавы МВД Беларуси заявил, что в СИЗО не издевались над людьми

Барсуков утверждает, что силовики не издевались над людьми / mvd.gov.by

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков заявил журналистам, что издевательств в следственном изоляторе на улице Окрестина якобы не было. В ответ ему пообещали ответственность за действия правоохранителей против белорусских граждан.

Белорусское издание TUT.BY опубликовало видео, на котором Барсуков в ответ на вопрос журналиста сказал, что насилия в СИЗО якобы не было.

"Издевательств никаких нет. Я с каждым переговорил" , - сказал Барсуков.

В ответ ему напомнили об ответственности.

"Вы ответите за все. Вопрос времени" , - сказали чиновнику.

Он отреагировал.

"Зачем про себя вслух? Все, до свидания!" – ответил Барсуков.

В ночь с 13 на 14 августа замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков прибыл к следственному изолятору на улице Окрестина, где заявил, что всех задержанных в ходе протестных акций должны отпустить до 6 утра.Читайте такжеОМОН массово задерживает и бьет людей: что происходит в охваченной протестами Беларуси

Напомним, во время протестов в Беларуси в Сети зафиксировали множество фактов применения насилия к протестующим и случайным прохожим со стороны белорусских силовиков. Журналисты опубликовали медицинскую карту одного из задержанных в СИЗО на Окрестина, в которой записано множество серьезных травм у человека вследствие применения насилия.

Активисты рассказывают о жесточайших избиениях и издевательствах со стороны силовиков.

Также представители силовых структур во время протестов применяли светошумовые гранаты, дубинки, перцовые баллончики и резиновые пули против протестующих.