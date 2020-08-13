Журналисты в Беларуси массово увольняются на фоне ситуации в стране

В Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко / Радио Свобода

В Беларуси идет волна заявлений об увольнении журналистов, которые работают на государственных телеканалах и медиаресурсах. Их решение продиктовано несогласием с позицией властей по поводу применения физического насилия по отношению к протестующим.

Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

В материале речь идет о том, что о своем увольнении рассказали ведущий Агентства телевизионных новостей Беларуси Сергей Козлович, ведущая утреннего шоу на канале Беларусь 1Вера Каретникова, а также журналисты Евгений Перлин и Ольга Богатыревич, работавшие на ОНТ.

Кроме того, в список тех, кто покидает белорусские медиа по собственному желанию, вошли ведущая СТВ Татьяна Бородкина, работники Первого канала белорусского радио Татьяна Филипченко и Александр Шустер, ведущий Беларусь 1 Андрей Макаенко, радиоведущая Ольга Бельмач, ведущий ОНТ Дмитрий Кохно, корреспондент Белта Павел Горбач и журналист БТ Александр Лучонок.Читайте также"Концлагерь, пытают людей": в Сети появился рассказ о расправах силовиков над протестующими в Беларуси

Также известно, что покинул телевидение Владимир Бурко – ведущий популярной в стране военной программы Арсенал.

Напомним, 13 августа в Беларуси ряд стратегически важных предприятий проводит забастовку против очередного срока президентства Александра Лукашенко. Бойкотирует результаты ЦИК и Белорусская государственная филармония.