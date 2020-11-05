Беларусь "прикрыла" границу: Лукашенко оправдался

Александр Лукашенко утверждает, что прикрытие границы Беларуси не связано с политикой / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закрытие границы его страны для некоторых иностранцев не имеет отношения к политике.

Беларусь не смогла оставить границы для въезда на свою территорию открытыми из-за коронавируса COVID-19, рассказал Лукашенко на совещании, посвященном мерам для противодействия распространению вирусных инфекций, пишет БЕЛТА со ссылкой на корреспондента.

Глава Беларуси подчеркнул, что решение о "прикрытии" границы является временным.

"Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним… Тем более, что пик (коронавируса – Ред.) у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь (в частичном закрытии границы – Ред.) нет…", – заявил Лукашенко.

Ранее в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что с 1 ноября из-за COVID-19 в страну не смогут попасть все желающие иностранцы и люди без гражданства.