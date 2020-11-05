Беларусь "прикрыла" границу: Лукашенко оправдался

Президент Беларуси открестился от политических мотивов прикрытия границы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закрытие границы его страны для некоторых иностранцев не имеет отношения к политике.
Беларусь не смогла оставить границы для въезда на свою территорию открытыми из-за коронавируса COVID-19, рассказал Лукашенко на совещании, посвященном мерам для противодействия распространению вирусных инфекций, пишет БЕЛТА со ссылкой на корреспондента.
Глава Беларуси подчеркнул, что решение о "прикрытии" границы является временным.
"Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним… Тем более, что пик (коронавируса – Ред.) у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь (в частичном закрытии границы – Ред.) нет…", – заявил Лукашенко.
Ранее в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что с 1 ноября из-за COVID-19 в страну не смогут попасть все желающие иностранцы и люди без гражданства.
- Справка. В марте в мире из-за COVID-19 была объявлена пандемия. Власти Беларуси скептически высказывались о вирусе и даже не запрещали массовые мероприятия.
- После того, как в Беларуси прошли президентские выборы и начались массовые акции протеста, власти все чаще начали говорить об угрозе коронавируса.
- Выборы в Беларуси прошли 9 августа. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что Александр Лукашенко якобы побеждал с огромным отрывом, начались масштабные акции протеста, их жестоко подавляли силовики.
- Выборы не признали ряд стран Запада, в частности и Украина. Лукашенко обвинил западные страны в причастности к организации протестов, а потом сказал, что Беларусь закроет границу с Польшей и Литвой, а с Украиной – усилит.