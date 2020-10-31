Беларусь "прикрывает" границу: кого могут не впустить и почему

Беларусь решила "прикрыть" границу / 100.gpk.gov.by

С воскресенья, 1 ноября, Беларусь начнет ограничивать въезд на свою территорию граждан других стран.

Белорусское государство временно вводит ограничения на въезд для иностранцев, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на данные Госпогранкомитета.

По сведениям ведомства, ограничения на въезд вводятся из-за коронавируса COVID-19.

"...временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь...", – узнало агентство.

Кто из иностранцев сможет попасть в страну:

– Члены официальных делегаций;

– Дипломаты;

– Иностранцы, которые оказывают Беларуси бесплатную международную помощь;

– Водители, которые осуществляют международные перевозки;

– Члены экипажей поездов, которые осуществляют международные перевозки;

– Члены экипажей судов внутреннего водного транспорта;

– Родственники граждан Беларуси;

– Иностранцы, которые имеют право на временное или постоянное проживание в Беларуси;

– Иностранцы, которые официально работают в Беларуси;

– Иностранцы, которые едут в страну по извещению о смерти или тяжелой болезни близкого родственника;

– Иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;

– Россияне, которые транзитом едут в РФ;

– Иностранцы, которые едут транзитом через Беларусь в соответствии с международным соглашением между Беларусью и Украиной об упрощенном проезде участка автодороги Славутич – Чернобыльская АЭС;

– Иностранцам, которые привлечены к реализации международных проектов, связанных с закрытием ЧАЭС.