"Берегите себя, не рискуйте": Макс Корж призвал активистов в Беларуси прекратить протесты

Макс Корж считает, что активисты показали свою силу всему миру / slukh.media

Белорусским активистам уже удалось победить, ведь они показали, что могут дать отпор властям. Однако стратегическую победу против режима одержать не удастся и все может закончиться плачевно.

Об этом написал в своем Instagram известный белорусский музыкант Макс Корж.

По его словам, белорусы показали свою силу всему миру, однако дальнейшие протесты могут привести к плохим последствиям.

"Пацаны. Вы победили. Тормозните на сегодня. Вы показали что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту "победу со дня на день" о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами, находясь в Минске. Сегодня будут только трупы", - пишет музыкант.

Также он призвал активистов не идти на столкновения с силовиками и требовать от предводителей движения альтернативных решений.Читайте такжеНа мирное предложение Тихановской Лукашенко ответил новыми репрессиями

Напомним, в ночь с 10 на 11 августа состоялась новая волна протестов по всей Беларуси против результатов президентских выборов, на которых победу согласно официальному Минску одержал Александр Лукашенко.

В ходе акций произошли столкновения протестующих с правоохранителями, в результате чего 200 активистов получили повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.