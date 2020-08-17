Кровавые протесты в Беларуси: названо число жертв и пострадавших

Во время акций протеста в Беларуси погибли два человека, поделился глава Минздрава / Reuters

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник сообщил, что во время протестов погибли два человека.

Во время акций протеста в Минске погиб один человек, рассказал чиновник возле здания Минздрава, сообщает TUT.by.

По словам главы министерства, в больницах находятся 158 пострадавших, состояние троих – тяжелое.

Во время разгона акций протеста силовиками погибли минимум пять человека, а семь – попали в реанимацию и находятся в критическом состоянии, пишет naviny.by со ссылкой на данные правозащитной организации Звено.

Напомним, массовые протесты в Беларуси 2020 начались 9 августа после президентских выборов. Много людей вышло на улицы после того, как стало известно, что в избирательной гонке с огромным отрывом лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

Оппозиция Беларуси обвинила власть в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с участниками акций протеста. В Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский.

Позже власти Евросоюза не признали выборы в Беларуси и пригрозили стране новыми санкциями.