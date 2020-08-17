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Уничтожение независимости Беларуси: в Литве предупредили о военном вторжении России

17 августа 2020, 13:24

Военная помощь Беларуси станет колоссальным риском для России.

Россия, армия
Россия не сможет оправдать военное вторжение в Беларусь - МИД Литвы/ REUTERS

Военная помощь Москвы властям республики Беларусь будет означать фактическое военное вторжение на территорию государства. У РФ не найдется никаких оснований оправдать подобные действия.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус, сообщает информагентство Reuters.

По его словам, оказание Россией "помощи" властям Беларуси превратится в военную интервенцию на территорию другого государства. Беларусь, таким образом, окончательно утратит свою независимость.

"Никаких причин для военной поддержки со стороны России нет, и нет законных или иных оснований для этого. Это (военная поддержка) означало бы вторжение в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости", - утверждает дипломат.Читайте также"Потому что будет беда": Лукашенко готов поделиться властью и назвал главное условие

Более того, Линкявичус добавил, что подобный маневр со стороны россиян окажется рискованным – народ Беларуси не поддерживает переизбрание Лукашенко. Москва же не сможет оправдать ввод войск на территорию страны.

"Россия сильно рискует, если это сделает, перед лицом того, что происходит в Беларуси, на фоне поддержки населения. Следует определить, что вторжение не оправдается ни юридически, ни морально, ни политически", - подчеркнул чиновник.

Напомним, в воскресенье, 16 августа, президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Александром Лукашенко. По итогам разговора в Кремле сделали заявление, согласно которому Россия в рамках договора о Союзном государстве будет готова пойти на определенные меры с целью оказания помощи белорусским властям.

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