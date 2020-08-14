В Евросоюзе рассказали, будут ли санкции против режима Лукашенко уже в ближайшее время

В Евросоюзе обвиняют Беларусь в нарушении прав человека/ Reuters

На внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств Европейского Союза может быть согласовано решение о введении санкций против белорусских властей по причине нарушения прав человека на территории Беларуси.

Об этом сообщает информагентство РБК.

В ЕС считают, что пакет ограничений должен быть введен против тех лиц, которые причастны к нарушению прав человека в Беларуси.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что заседание 14 августа продемонстрирует решительные намерения европейцев.

"Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию", - сказала чиновник.

Председатель правительства Чехии Андрей Бабиш придерживается мнения о проведении новых президентских выборов в Беларуси при участии международных наблюдателей.

"Должен быть послан ясный сигнал о санкциях", - считает Бабиш, подразумевая под этим ограничения против Минска.Читайте такжеСанкции против Лукашенко: в США сделали резкое заявление

Глава ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель также заверил, что Брюссель тщательно изучит вопрос ситуации в Беларуси и предположил введение санкций против Минска по причине насилия в отношении людей и фальсификации избирательного процесса.

Ранее 23 депутата Европарламента обратились к руководству ЕС с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против политиков и чиновников режима Лукашенко. Ограничения могут предусматривать заморозку активов и запрет въезда на территорию стран Евросоюза.