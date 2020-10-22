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Беларусь ужесточила правила въезда: что изменилось для украинцев

22 октября 2020, 17:08

Украина и еще 130 стран попали в "красную зону".

Беларусь изменила правила въезда в страну / УНИАН

Беларусь изменила правила въезда в страну и транзита через ее территорию для иностранцев. Теперь туристам, прибывшим из стран "красной зоны", необходима десятидневная самоизоляция.

Как сообщили в Минздраве Беларуси сейчас в списке стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 более 130 государств, включая Украину.

Теперь все въезжающие из стран "красной зоны" украинцы и иностранцы должны пройти 10-дневную самоизоляцию. В течение этого срока они не смогут выезжать из страны до завершения срока карантина. Тест на коронавирус не требуется.

Самоизоляции подлежат в т.ч. лица, которые следовали транзитом через государства "красной зоны", если они не могут документально подтвердить, что срок транзита не превышал 24 часов.

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Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Беларусь из стран зеленой зоны, должны предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус на русском, белорусском или английском языках, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения белорусской границы. При отсутствии данной справки пограничники могут отказать во въезде в страну.

Пассажиры, следующие транзитом через Беларусь из стран "зеленой зоны", могут пересекать границу без медицинского сертификата и дополнительного контроля.

Отметим, такие требования не распространяются на дипломатов и консулов иностранных государств, а также сотрудников официальных делегаций и миссий.​

Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:

  • По состоянию на утро 22 октября коронавирус в мире заразил уже более 41 млн жителей планеты. Жертвами болезни стали 1,1 млн пациентов.
  • Румыния ужесточила правила въезда для украинцев. Власти потребовали отрицательный ПЦР-тест от иностранцев из стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19.
  • При этом Египет существенно упростил въезд для украинских туристов.

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