Беларусь заявила, что Литва вторглась в ее воздушное пространство

Новости Беларуси - Минск объявил о нарушении воздушного пространства / Reuters

Литва якобы вторглась в воздушное пространство Беларуси, чтобы запустить зонд из 8 воздушных шаров с антигосударственной символикой.

В пресс-службе Минобороны Беларуси заверили, что полет шаров удалось пресечь без применения оружия.

"23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района", – говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

Белорусский МИД уже готовит ноту литовской стороне.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко не только срочно мобилизовал войска на границе – но и разрешил военным стрелять без предупреждения в случае нарушения границ на западном направлении.

Еще 20 августа стало известно, что Минск перебрасывает войска на запад страны. Это объяснили тем, что Беларусь проведет учения у границы с Польшей и Литвой.

Напомним, сначала Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси. Он заявил, что Украина и страны ЕС якобы продолжают финансировать события в Беларуси.

Позднее Лукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси. Европейцы все делают так, как говорят Штаты, утверждает Лукашенко.