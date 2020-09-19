Белорусский "Миротворец": в Сеть слили имена тысячи "убийц и карателей" из МВД

Опубликованы данные белорусских силовиков / Reuters

Ведущий белорусский Telegram-канал Nexta обнародовал данные тысячи сотрудников МВД Беларуси.

Файл под названием Менты с информацией о белорусских силовиках опубликован на площадке онлайн-офиса Google Docs.

Появившаяся в открытом доступе информация содержит ФИО и год рождения белорусских правоохранителей, их воинские звания и должности.

Как подчеркнули авторы публикации, информацию о силовиках они раздобыли благодаря "кибер-партизанам".

"Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдёт, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем.

Никто не останется анонимным. Даже под балаклавой", - говорится в комментарии.

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Авторы также обещали продолжить массовую публикацию данных белорусских силовиков, если задержания протестующих продолжатся.

Кроме того, опубликованы личные данные сотрудников спецподразделения Алмаз, которых авторы публикации считают причастными к убийствам протестующих.