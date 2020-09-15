Белорусы на фоне протестов массово опустошают банки: названа сумма

Протесты в Беларуси повлияли на экономику страны / Reuters

На фоне протестов в Беларуси население сняло со своих банковских счетов в общей сложности более 1 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает издание Украинский капитал со ссылкой на опубликованные данные Национального банка республики Беларусь.

Отмечается, что за август белорусы сняли 624 миллиона долларов, а также 704,6 миллионов белорусских рублей по депозитам до востребования. Кроме того, население забрало 270,8 миллионов со срочных вкладов.

Месяцем ранее, в июле, белорусы сняли со своих депозитов 55,3 миллиона долларов, с депозитов до востребования – около 5,5 миллионов белорусских рублей. Со срочных вкладов было снято 108,1 миллионов белорусских рублей.

В связи с этим специалисты аналитической компании S&P в пятницу, 11 сентября, решили изменить свой прогноз по суверенным рейтингам республики Беларусь. Если ранее он был стабильным, то теперь стал негативным.Читайте такжеСиловики хватают женщин и стариков: в Минске новый разгон протестов

Аналитики считают, что риски отразились на экономике страны после выборов президента Беларуси 9 августа, легитимность которых оспаривается.

"Мы отмечаем усиление рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса Республики Беларусь после спорных президентских выборов, прошедших в августе этого года", - добавили в S&P.

Аналитики подчеркнули, что жители республики Беларусь все свои сбережения переводят в иностранную валюту и выводят деньги из финансовой системы страны. Белорусский рубль обесценивается – он уже обвалился практически на 20% с начала 2020 года.