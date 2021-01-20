Бэннон, Лил Уэйн и мэр Детройта: кого помиловал Трамп в последний день президентства

Дональд Трамп помиловал своим указом 73 человека.
Президент Америки Дональд Трамп одним из своих последних указов на посту главы государства помиловал 73 человек, среди которых – его соратник Стив Бэннон, мэр Детройта Кваме Килпатрик, а также рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, которых привлекли к ответственности из-за нарушения американского оружейного законодательства.
Как сообщает CNN, президентским указом, о котором стало известно в день инаугурации Байдена, был помилован Стив Бэннон, которого подозревали в мошенничестве. Бэннон являлся главным советником Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года, позже – старшим советником и стратегом Белого дома. Работу на государственной службе завершил в августе 2017 года.
В августе 2020 года Бэннона обвинили в мошенничестве, связанном со сбором денег в поддержку строительства стены на границе США и Мексики. Федеральная прокуратура обвинила его в присвоении части средств от 25 миллионов долларов, направленных на поддержку кампании. Обвинение полагает, что Бэнон получил более 1 миллиона долларов через компанию-посредника.Читайте такжеУчастники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение
Кроме того, Трамп помиловал Элиота Бройде, собиравшего деньги для его избирательной кампании и признавшего себя виновным в нарушении иностранного законодательства о лоббизме, а также бывшего мэра Детройта Кваме Килпатрика, отбывавшего 28-летний тюремный срок по обвинению в участии в коррупционных схемах.
Кроме того, указ президента США распространился и на хип-хоп исполнителей Лил Уэйна и Кодак Блэка, которых американское государство считает виновными в нарушении оружейного законодательства.
Дональд Трамп новости
- Ранее стало известно, что Дональд Трамп планировал помиловать самого себя, членов своей семьи и ряд "республиканцев", принимавших участие в митингах у Капитолия. Однако адвокаты политика отговорили его от таких действий.
- Американская пресса утверждает, что Трамп провел разговор со своими соратниками на предмет создания новой политической партии. Если Трамп будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году, это станет ударом по шансам кандидата от Республиканской партии.
- В среду, 20 января, пройдет инаугурация 46-го президента США, "демократа" Джо Байдена. Действующий глава государства Дональд Трамп и его супруга Мелания не примут участие в торжественных мероприятиях и намерены покинуть Вашингтон за несколько часов до начала церемонии.