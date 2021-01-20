Бэннон, Лил Уэйн и мэр Детройта: кого помиловал Трамп в последний день президентства

Трамп помиловал одного из главных своих соратников Стивена Бэннона / Reuters

Президент Америки Дональд Трамп одним из своих последних указов на посту главы государства помиловал 73 человек, среди которых – его соратник Стив Бэннон, мэр Детройта Кваме Килпатрик, а также рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, которых привлекли к ответственности из-за нарушения американского оружейного законодательства.

Как сообщает CNN, президентским указом, о котором стало известно в день инаугурации Байдена, был помилован Стив Бэннон, которого подозревали в мошенничестве. Бэннон являлся главным советником Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года, позже – старшим советником и стратегом Белого дома. Работу на государственной службе завершил в августе 2017 года.

В августе 2020 года Бэннона обвинили в мошенничестве, связанном со сбором денег в поддержку строительства стены на границе США и Мексики. Федеральная прокуратура обвинила его в присвоении части средств от 25 миллионов долларов, направленных на поддержку кампании. Обвинение полагает, что Бэнон получил более 1 миллиона долларов через компанию-посредника.Читайте такжеУчастники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение

Кроме того, Трамп помиловал Элиота Бройде, собиравшего деньги для его избирательной кампании и признавшего себя виновным в нарушении иностранного законодательства о лоббизме, а также бывшего мэра Детройта Кваме Килпатрика, отбывавшего 28-летний тюремный срок по обвинению в участии в коррупционных схемах.

Кроме того, указ президента США распространился и на хип-хоп исполнителей Лил Уэйна и Кодак Блэка, которых американское государство считает виновными в нарушении оружейного законодательства.

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