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"Берегите носы, мерзавцы": у Лукашенко грозят митингующим в Беларуси

18 октября 2020, 13:54

Центр Минска обнесли металлическими ограждениями, по периметру дежурят силовики.

минск
В Минске запланированы новые акции протеста / belnovosti.by

В воскресенье, 18 октября, в центр Минска стянули автобусы с силовиками, спецтехнику и армейские грузовики.

Сегодня в Минске ожидается Партизанский марш, который должен начаться в 14:00, сообщает tut.by.

Сообщается, что металлическими ограждениями уже обнесена площадь Независимости, которая является одним из традиционных мест проведения акций протеста. Сейчас там по периметру дежурят силовики.

На подъездах к площади Независимости читатели заметили много автобусов, которые обычно перевозят неизвестных в балаклавах:

Кроме того, сообщается об автозаках недалеко от Дворца независимости.

Читатели присылают фото автозаков и военных машин в городе.

/ tut.by

В то же время ряд станций метро закрыты для пассажиров, сообщает Интерфакс-Запад.

"18 октября в 13.15, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Немига, Первомайская и Пролетарская. Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на госТВ Беларуси уже вовсю разжигается ненависть по отношению к участникам акций протеста.

"Берегите, мерзавцы, свои носы", - заявляют в адрес протестующих пропагандисты Лукашенко.

Напомним, в Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям.

Новость дополняется.

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