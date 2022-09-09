"Бесплатно не давали": бывший друг Путина сообщил о его интимных проблемах

Бывший друг Путина рассказал о его интимных проблемах / скриншот

У диктатора Владимира Путина до того, как он стал президентом России, были серьезные интимные проблемы, сообщил российский банкир и экс-друг президента России Сергей Пугачев во время интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, Путину бесплатно "не давали". А после того, как он стал президентом, ему таскали кое-кого "чуть ли не из подворотни".

"...как говорил мне один из его сослуживцев, который и сейчас занимает очень высокое положение в России: "Ты понимаешь, у Володи была проблема, что ему бесплатно не давали". Я прошу прощения. И он говорил: "Когда он уже вырвался на свободу, то есть стал президентом, - просто как бы его прорвало". И я знаю, кто, как и кого ему таскал...", - поделился собеседник.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

Отметим, успешные действия Вооруженных сил Украины на фронтах очень сильно влияют на решение президента РФ Владимира Путина, сообщил бывший депутат Госдумы, юрист и правозащитник Марк Фейгин.

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