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"Больные лузеры": Трамп вскипел из-за "следа Путина" в массовых беспорядках

30 мая 2020, 22:04

Президент США накинулся с критикой на журналистов CNN.

Трамп
Трамп накинулся на журналистов CNN / Reuters

Беспорядки в США - из-за убийства афроамериканца в США протесты переросли в жуткие погромы, в Атланте ввели режим ЧС.

Сегодня лидер американцев Дональд Трамп резко отреагировал на материал телеканала CNN, журналисты которого выпустили сюжет о причастности России к массовым беспорядкам в Штатах. Так, Трамп не стал долго подбирать слова и назвал представителей данного СМИ "больными лузерами".

Гневное сообщение американский глава опубликовал на своей странице в Twitter. Напомним, протесты в США спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании душил коп.

"Фейк ньюз CNN винит Россию, Россию, Россию. Они больные лузеры с очень плохими рейтингами", – возмутился Трамп.

Он также добавил к сообщению постскриптум, написав: "Не могут винить Китай, потому что им нужны деньги?".

Напомним, ранее в США арестовали Дерека Шовена – сотрудника полиции, вследствие чрезмерно жестких действий которого афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице города Миннеаполис.

Полицейский Дерек Шовен арестован, однако информации о том, какие ему выдвинуты обвинения, на данный момент нет.

Дональд Трамп новости США
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