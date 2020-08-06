Эксперты выяснили силу взрыва в Бейруте и назвали предварительную сумму убытков

Взрывы в Бейруте прогремели 4 августа / Reuters

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана прогремели два мощных взрыва. Команда Шеффилдского университета подсчитала, что сила взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута эквивалента детонации 1000-1500 тонн тротила.

Подсчеты были проведены после предварительного анализа видеозаписи, сообщает ВВС.

По словам экспертов, взрыв в Бейруте был примерно эквивалентен 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Профессор Энди Тиас, который руководил рассчетами, заявил, что ЧП в Бейруте – один из самых мощных неядерных взрывов в истории.

Тем временем в Ливане начали подсчитывать общие убытки от двух взрывов в Бейруте. Сообщается, что общая сумма может достичь 15 млрд долларов. Речь идет о прямых и косвенных потерях, связанных с бизнесом. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Половина города разрушена или повреждена", - сообщил губернатор Бейрута Марван Абуд.

В результате взрывов в городе разрушены и повреждены многие здания, значительная часть порта уничтожена, во многих домах снесло крыши и выбило окна и двери.

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Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры.

По информации Минздрава Ливана, в результате мощного взрыва в городе погибло как минимум 135 человек. Около 5 тысяч получили ранения. Кроме того, в городе из-за многочисленных разрушений ввели режим чрезвычайного положения.