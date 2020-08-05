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"Растерзанный" Бейрут: громкое заявление Трампа и новые данные о жертвах

5 августа 2020, 08:30

Взрывы в Бейруте унесли почти 80 жизней.

Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек
Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые американские генералы считают взрывы в портовой зоне столицы и крупнейшего города Ливана – Бейрут, нападением.

Случившееся похоже на ужасное нападение, рассказал глава Штатов на брифинге, пишет CNN.

Американский лидер добавил, что взрывы в городе могла спровоцировать какая-то бомба.

"Я встречался с некоторыми из наших генералов, и их интуиция подсказала, что это не было чем-то вроде производственного взрыва. По их словам, взрыв в Бейруте похож на нападение…", – сказал американский лидер.

В Минздраве Ливана поделились, что количество жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек, а ранены более четырех тысяч человек, сообщает телеканал Аль-Джазира.

Позже три чиновника министерства обороны США (Пентагон) сказали CNN, что по состоянию на вечер вторника, 4 августа, не было никаких признаков того, что взрывы в Бейруте были атакой.

По словам одного из собеседников, если бы были признаки того, что в регионе кто-то смог организовать и провести такую масштабную акцию, то после этого там бы начали наращивать, в частности, силовую защиту американских войск.

Читайте такжеВ результате взрыва в Бейруте скончался генсек партии Аль-Катаиб - СМИАгентство Reuters опубликовало фото, на которых Бейрут запечатлен после взрывов. Посмотрев снимки, можно сказать, что город "растерзан".

  • Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек Reuters
  • Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек Reuters
  • Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек Reuters
  • Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек Reuters
  • Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек Reuters
  • Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек Reuters
  • Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек Reuters
  • Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек Reuters
  • Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек Reuters
  • Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек Reuters

Напомним, 4 августа в Бейруте прогремели два мощных взрыва, разрушено много зданий, сначала появилась информация о небольшом количестве жертв и пострадавших.

По предварительным сведениям, взрыв произошел из-за сварочных работ – могла взорваться конфискованная селитра.

Бейрут взрывы Дональд Трамп
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