Взрыв в Бейруте унес жизнь супруги посла одной из стран ЕС

Жена посла одной из стран Евросоюза, раненая во время взрыва в Бейруте, умерла / Reuters

Скончалась жена посла Нидерландов (одна из стран-основательниц ЕС) в Ливане Яна Уолтманса, 55-летняя Хедвиг Уолтманс-Мольер, раненая во время взрыва в ливанской столице – Бейрут.

Жена посла умерла в субботу, 8 августа, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Нидерландов.

В ведомстве добавили, что во время взрыва в Бейруте посол и его супруга стояли рядом в гостиной своего дома, женщина получила серьезное ранение.

В МИДе отметили, что взрыв Бейруте нанес значительный ущерб посольству Нидерландов, ранены еще четыре человека, которые связаны с диппредставительством.

Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.