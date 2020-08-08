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Взрыв в Бейруте унес жизнь супруги посла одной из стран ЕС

8 августа 2020, 14:45

Супруга дипломата скончалась сегодня.

Супруга посла одной из стран ЕС, раненая во время взрыва в Бейруте, скончалась – Бейрут новости сегодня
Жена посла одной из стран Евросоюза, раненая во время взрыва в Бейруте, умерла / Reuters

Скончалась жена посла Нидерландов (одна из стран-основательниц ЕС) в Ливане Яна Уолтманса, 55-летняя Хедвиг Уолтманс-Мольер, раненая во время взрыва в ливанской столице – Бейрут.

Жена посла умерла в субботу, 8 августа, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Нидерландов.

В ведомстве добавили, что во время взрыва в Бейруте посол и его супруга стояли рядом в гостиной своего дома, женщина получила серьезное ранение.

В МИДе отметили, что взрыв Бейруте нанес значительный ущерб посольству Нидерландов, ранены еще четыре человека, которые связаны с диппредставительством.

Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.

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