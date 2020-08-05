"Смертоносные взрывы в Бейруте": посол рассказал о пострадавших украинцах

Из-за взрывов в Бейруте пострадали украинцы, повреждено имущество, сказал посол / Reuters

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что в результате смертоносных взрывов в портовой зоне столицы и крупнейшего города страны – Бейрут, есть пострадавшие украинцы.

У некоторых граждан нашей страны серьезно повреждено имущество, рассказал дипломат в эфире Украина 24.

По его словам, нет украинцев, которые очень серьезно пострадали.

"Есть семьи, которые достаточно серьезно пострадали. В первую очередь, это имущество – дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например, порезы или ушибы…", – поделился посол.

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