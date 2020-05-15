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Безопасно, гостеприимно и очень красиво: Батуми ждет иностранных туристов уже с июля

15 мая 2020, 15:41

С 1 июля 2020 года Батуми и Аджария станут одними из первых, где украинские туристы смогут отдохнуть на море, в горах, национальных парках, а также воспользоваться множеством других направлений туризма, представленных в регионе.

Грузинский Батуми готовится принимать туристов
Грузинский Батуми готовится принимать туристов / Depositphotos

С 1 июля 2020 года Грузия, одной из первых стран в мире, откроет свои границы для международного туризма. Уже сейчас правительство Грузии активно работает над созданием безопасных коридоров и внедряет рекомендации здравоохранения в частном секторе, чтоб максимально предотвратит распространение вируса.

"Можно смело сказать, что Грузии удалось подавить распространение вируса, предприняв своевременные карантинные мероприятия: все прибывающие граждане проходили двухнедельный обязательный карантин под наблюдением врачей, с обеспечением трехразового питания. Такая практика предотвратила распространение вируса и не остановила индустрию туризма (гостиницы, транспорт, питание)", - сообщили УНИАН.Туризм в пресс-службе Департамента туризма и курортов Аджарии.

При этом правительство Грузии разработало антикризисный план для поддержки туристического сектора, который включает в себя отсрочку и приостановку налогов, а также финансовую помощь по банковским кредитам и субсидирование процентов. Эти меры позволили Грузии раньше всех открыть туристические направления, создать зеленые зоны и дать возможность людям безопасно отдыхать.

Батуми и Аджария станут одними из первых, где украинские туристы смогут отдохнуть на море, в горах, национальных парках, а также воспользоваться множеством других направлений туризма, представленных в регионе.

"Что вспоминается в первую очередь, когда заходит речь о приморском регионе? Разумеется, морские курорты с хорошей инфраструктурой и неисчерпаемыми возможностями отдыха и развлечения. Морское побережье Аджарии представляет собой именно такой курорт – субтропический климат, береговая линия протяженностью 21 км, температура воды в летний сезон от 21 до 29 градусов, благоприятная обстановка и самобытная нетронутая природа. Помимо приятного отдыха, в Батуми вы можете заняться солнечной терапией и лечебными морскими купаниями. Город утопает в ароматах моря, акаций, магнолий и множества других цветов, и даже в самое холодное время года – в январе, температура здесь не опускается ниже +7-10 градусов", - рассказывают в местном департаменте туризма.

Кроме того, в Аджарии есть четыре охраняемые территории с благоустроенными велодорожками и туристическими пешими маршрутами, а также местами для пикников и кемпинга, водопады, озера и реки, заповедники с эндемическими и реликтовыми видами флоры, горы, возвышающиеся до небес, и лазурное море с его уникальным миром, являются просто настоящим раем для любителей этого вида туризма.

"Самое время насладиться новым и безопасным пунктом назначения, познакомиться с уникальной культурой и вкусами. Батуми с обновленной энергией ожидает туристов со всего мира. Проведите свое лето без COVID в Батуми, в Грузии", - подытоживают в аджарском департаменте туризма.

Добавим, что поскольку между Грузией и Украиной действует безвизовый режим на собственных условиях, без привязки к Евросоюзу, вполне вероятно, что украинцы смогут попасть в Грузию гораздо быстрее, чем во многие другие популярные среди наших туристов страны.

Грузия туризм Батуми
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