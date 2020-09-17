"Били кулаками и насиловали": активист шокировал зверствами силовиков в Минске

Участник протестов рассказал о зверствах ОМОНа / tut.by

30-летний участник акций протеста в Минске заявил о том, что 11 августа его в милицейской машине изнасиловал дубинкой сотрудник ОМОНа.

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.

Алесь рассказал правозащитникам о том, что с ним произошло.

"[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать – дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы – два передних зуба покрошились", - рассказал минчанин.

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Он продемонстрировал HRW медицинские документы, подтверждающие травмы. Правозащитники отмечают, что на момент записи интервью 28 августа на лице мужчины все еще были видны следы побоев.

Это не единственный случай сексуального насилия или угроз со стороны белоруских силовиков.

18-летний минский студент Александр Бруханчик рассказал, что силовики задержали его вместе с двумя друзьями. После избиения в автозаке им также разрезали сзади штаны и угрожали изнасиловать дубинками. Одному из задержанных омоновцы остригли волосы на голове.

35-летний строитель Александр Газимов, задержанный силовиками 10 августа, также рассказал об избиении и угрозах изнасилованием.

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