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"Били в живот": в Гродно беременная потеряла ребенка после зверств силовиков

25 сентября 2020, 23:58

По словам Карины Малиновской, ее приняли за координатора уличных акций.

Беларусь,протесты
Женщина потеряла ребенка после избиения / Reuters

Жительница беларусского города Гродно потеряла ребенка после того, как была задержана силовиками возле дома. Позже женщину отвезли в РУВД и там несколько раз ударили в живот.

Об этом пишет белорусская газета Народная воля.

По словам Карины Малиновской, ее приняли за координатора уличных акций. Женщину задержали 11 августа возле дома, когда она сидела в машине и разговаривал с мамой по телефону.

В РУВД Малиновскую заставили сказать на видеокамеру, что она якобы торговала петардами, угрожая забрать ее полуторагодовалого ребенка и задержать мать. Также ее заставляли подписать протокол, тогда и ударили в живот.

"Я закричала, что беременная, после этого меня закрыли в камере. Через три часа у меня начал сильно болеть живот. Я просила вызвать скорую, в очередной раз сказала им, что беременна", – рассказала женщина.

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В камере Малиновская провела несколько часов, пока не почувствовала себя очень плохо.

"Я тогда им заявила, что если со мной что-то случиться, они будут за это отвечать. Видимо, мои слова их убедили, потому что они все же вызвали скорую", – рассказала Малиновская.

В больнице у нее зафиксировали разрыв кисты и прооперировали. Позже она узнала, что потеряла ребенка. Через несколько дней, когда женщина вернулась из больницы домой, ей стали звонить из милиции и требовать явится, чтобы подписать протокол и заплатить штраф.

После отказа женщины подписать протокол и прийти в суд, ей выписали штраф в 10 базовых величин (2923 грн). Малиновская намерена обжаловать это решение в областном суде.

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