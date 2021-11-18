Билл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условие

Гейтс ждет коллективного иммунитета / Reuters

Американский миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его словам, это случится, когда смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования достигнут средних показателей сезонного гриппа.

Если точнее, то планируется, что такой результат будет к середине 2022 года.

Однако, об этой дате можно говорить лишь при условии, что не появятся новые, более опасные, COVID-штаммы.

"На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз", - заявил Гейтс на экономическом форуме в Сингапуре.

Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаМежду тем, миллиардер уверен, что в следующем году проблем с поставками вакцин не будет, и, соответственно, мир сможет победить коронавирус.

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Напомним, в Украине открыли первый кабинет анонимной вакцинации. Он появился в Ужгороде. Посетить его для получения прививки от коронавируса могут те, кто подделал или купил сертификат о вакцинации и решился на истинную прививку.

Также ранее мы писали о том, как получить тысячу за вакцинацию, обещанную Зеленским.

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