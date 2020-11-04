Битва Трампа и Байдена: в США назвали главную интригу в ключевых штатах

Трамп получил преимущество в ключевых штатах, однако расклад может поменяться.
Согласно последним предварительным данным, на выборах президента США-2020 лидирует кандидат от "демократов" Джо Байден – у него 220 голосов выборщиков. У Дональда Трампа 213 голосов. Несмотря на уверенность действующего главы государства в победе, все еще может поменяться.
Как сообщает CNN, в ключевых американских штатах – Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и Джорджия – голоса считают более медленно по той причине, что часть граждан голосовала по почте из-за COVID-19.
Следовательно, рекордное из-за эпидемии коронавирусной инфекции количество отправленных по почте бюллетеней наверняка будут в пользу Джо Байдена – именно "демократы" агитировали за досрочное голосование по почте, а голосование в живом режиме давало преимущество Дональду Трампу.Читайте такжеШансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США
Ситуация в ключевых штатах
- Пенсильвания – Трамп 56%, Байден 42% - обработано 71% голосов избирателей
- Висконсин – Трамп 51%, Байден – 47% - обработано 80% бюллетеней
- Джорджия – Трамп 50%, Байден – 48% - обработано 91% бюллетеней
- Мичиган – Трамп 53%, Байден – 45% - подсчитано 65% голосов
Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.
Выборы президента США-2020
- В Америке 3 ноября прошли выборы главы государства. Согласно последним предварительным данным, лидирует Джо Байден, получивший 49,9% голосов. Дональд Трамп набирает 48,6%. Байден также опережает Трампа по голосам выборщиков: 220 против 213.
- Действующий президент Дональд Трамп, захвативший лидерство в ряде ключевых штатах, уже успел объявить о своей победе на выборах. Он обещает обратиться в Верховный суд США в случае своего официального поражения.
- Возле Белого дома уже собрались десятки активистов, выступающих против политики Дональда Трампа и его переизбрания на второй президентский срок.