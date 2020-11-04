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Битва Трампа и Байдена: в США назвали главную интригу в ключевых штатах

4 ноября 2020, 11:24

Трамп получил преимущество в ключевых штатах, однако расклад может поменяться.

выборы в США
В США рассказали, почему Трамп поспешил с заявлением о победе на выборах / Фото Reuters

Согласно последним предварительным данным, на выборах президента США-2020 лидирует кандидат от "демократов" Джо Байден – у него 220 голосов выборщиков. У Дональда Трампа 213 голосов. Несмотря на уверенность действующего главы государства в победе, все еще может поменяться.

Как сообщает CNN, в ключевых американских штатах – Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и Джорджия – голоса считают более медленно по той причине, что часть граждан голосовала по почте из-за COVID-19.

Следовательно, рекордное из-за эпидемии коронавирусной инфекции количество отправленных по почте бюллетеней наверняка будут в пользу Джо Байдена – именно "демократы" агитировали за досрочное голосование по почте, а голосование в живом режиме давало преимущество Дональду Трампу.Читайте такжеШансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США

Ситуация в ключевых штатах

  • Пенсильвания – Трамп 56%, Байден 42% - обработано 71% голосов избирателей
  • Висконсин – Трамп 51%, Байден – 47% - обработано 80% бюллетеней
  • Джорджия – Трамп 50%, Байден – 48% - обработано 91% бюллетеней
  • Мичиган – Трамп 53%, Байден – 45% - подсчитано 65% голосов

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

Выборы президента США-2020

  • В Америке 3 ноября прошли выборы главы государства. Согласно последним предварительным данным, лидирует Джо Байден, получивший 49,9% голосов. Дональд Трамп набирает 48,6%. Байден также опережает Трампа по голосам выборщиков: 220 против 213.
  • Действующий президент Дональд Трамп, захвативший лидерство в ряде ключевых штатах, уже успел объявить о своей победе на выборах. Он обещает обратиться в Верховный суд США в случае своего официального поражения.
  • Возле Белого дома уже собрались десятки активистов, выступающих против политики Дональда Трампа и его переизбрания на второй президентский срок.

новости США Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020
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