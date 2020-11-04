Битва за Белый дом: Байдену покорился еще один штат США

Джо Байден / Reuters

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября.

При этом действующий президент Дональд Трамп смог выиграл только одного выборщика из четырех в штате Мэн, сообщает Associated Press.

Отмечается, что троих выборщиков от штата получает кандидат от демократов Джо Байден.

В свою очередь избирательный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена ожидает победы своего кандидата в ключевых штатах на выборах президента США.

Об этом заявила менеджер избирательной кампании Байдена Джен О`Мэлли Диллон, сообщает телеканал NBC News.

"Байден на пути к победе на этих выборах, и он будет следующим президентом Соединенных Штатов", - подчеркнула Диллон.

Как известно в США продолжается подсчет избирательных бюллетеней, присланных по почте.

Трамп заявил о мошенничестве на выборах и отметил, что собирается обратиться в Верховный суд США. По его утверждению, не во всех штатах засчитаны голоса за него при подведении итогов голосования.

В то же время в избирательном штабе Байдена обвинили Трампа в попытке лишить американских граждан избирательных прав из-за его заявления относительно подсчета бюллетеней.

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