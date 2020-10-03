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Битва за Карабах: военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении на победу

3 октября 2020, 15:15

Все предыдущие бои были лишь "прощупыванием" противника, эскалация конфликта в нагорном Карабахе еще впереди.

Нарорный Карабах
Эксперт предрек обострение ситуации в Нагорном Карабахе / Reuters

Война за Нагорный Карабах далека от завершения. В ближайшем будущем стоит ожидать масштабного наступления по всему фронту, заявил военный эксперт Александр Михайловский.

Об этом Михайловский рассказал в интервью МК.

По его словам, Азербайджан до сих пор не продемонстрировал значительных успехов, что только подтолкнет страну к новым военным операциям.

"Турецкие и азербайджанские СМИ распространяют карты, на которых отмечены итоги недельных боев. Де-факто ни одно из достижений официально не подтверждено. Они пока даже трофеев не показали особо – несколько подбитых грузовиков, стрелковое вооружение, ящики с боеприпасами. И никаких репортажей из занятых селений или хотя бы с опорных пунктов. Это не может не злить их командование, которому нужно показать какие-нибудь успешные результаты своих действий", - объяснил эксперт.

Михайловский подчеркнул, что у них есть главный козырь – превосходство в воздухе. Оно позволяет наносить серьезные потери противнику в артиллерии, живой силе и даже бронетехнике. Если они смогут нарушить систему коммуникаций армии Нагорно-Карабахской республики, обороняющиеся на передке части не смогут противостоять масштабному наступлению.

"Другое дело, что об успехах беспилотников нельзя пока говорить с уверенностью. Часть видео могут быть смонтированы, на каких-то явно уничтожены макеты, а не военная техника. Но если им удастся "выбить" ПВО непосредственно у линии фронта, дальше в бой могут вступить не только дроны, но и штурмовые вертолеты и самолеты, а это уже действительно серьезная угроза для обороняющихся", - сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что у Армении ситуация была тяжелой изначально.

"Если Азербайджан начнет масштабное наступление с привлечением крупных соединений бронетехники и подавлением артиллерии противника, сил у обороняющихся не хватит. Значит, азербайджанские войска постараются занять сколько-нибудь значимые территории, чтобы вклиниться в линию обороны противника и нарушить статус-кво 1993 года.

Также они могут подтянуть позиции своей тяжелой артиллерии на расстояние, позволяющее вести прицельный огонь по Степанакерту и другим крупным населенным пунктам. А это уже будет означать поражение для сил НКР. Выбить азербайджанские войска обратно у них вряд ли получится. И поэтому Азербайджан может рискнуть пойти ва-банк. Тем более, что у них для этого есть все возможности", - добавил Михайловский.

Резюмируя, эксперт отметил, что все предыдущие бои были лишь "прощупыванием" противника.

"Резервы у сил Нагорного Карабаха не безграничны, а они уже серьезно потрепаны. И это при том, что их противник даже не двинул в бой основные силы. Поэтому вполне возможно, что отряды обороны Арцаха перейдут к партизанской тактике, займут оборону на горных дорогах, в лесах, на перевалах. Я думаю, что такой вариант давно отработан и может быть приведен в исполнение. Если им удастся нанести противнику неприемлемые для него потери, азербайджанские войска приостановят наступление", - подытожил он.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Нагорный Карабах война 2020 – о чем сообщалось ранее:

  • 2 октября Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в нападении на Нагорный Карабах 27 сентября. Согласно позиции Еревана, военное руководство Турции и переброшенные Анкарой наемники из Сирии принимают участие в азербайджано-армянском конфликте в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
  • 30 сентября в МИД России заявили, что в зону нагорно-карабахского конфликта перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. В этой связи Москва призывает заинтересованные государства принять меры по недопущению участия иностранных наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.
  • 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе.
  • 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
  • Утром в воскресенье, 27 сетября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

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