Битва за Нагорный Карабах: в Кремле высказались о военной поддержке Баку и Еревана

Песков высказал позицию Кремля по Нагорному Карабаху / УНИАН

Война за Нагорный Карабах продолжается. В то же время Кремль призывает Турцию и другие страны убедить Баку и Ереван вернуться к мирному урегулированию и не делать заявлений о военной поддержке, заявил во вторник, 29 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя события в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает ТАСС в Telegram.

По его словам, любые заявления о военной поддержке Армении и Азербайджана подливают масло в огонь конфликта.

"В Кремле уверены, что заявления о возможной военной поддержке Азербайджана и Армении, конфликтующих из-за Нагорного Карабаха, лишь подливают масла в огонь, следует убеждать стороны вернуться к политико-дипломатическому способу урегулирования", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с Баку, Ереваном и Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Мы собираем всю информацию о происходящем на линии соприкосновения. Мы самым внимательным образом отслеживаем все появляющиеся новости, анализируем ситуацию и используем эти знания для формирования нашей будущей позиции, определения дальнейших шагов вместе с нашими партнерами по группе ОБСЕ", - сказал он.

Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее: