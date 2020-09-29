Битва за Нагорный Карабах: в Кремле высказались о военной поддержке Баку и Еревана

Москва находится в постоянном контакте с Баку, Ереваном и Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе.
Война за Нагорный Карабах продолжается. В то же время Кремль призывает Турцию и другие страны убедить Баку и Ереван вернуться к мирному урегулированию и не делать заявлений о военной поддержке, заявил во вторник, 29 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя события в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает ТАСС в Telegram.
По его словам, любые заявления о военной поддержке Армении и Азербайджана подливают масло в огонь конфликта.
"В Кремле уверены, что заявления о возможной военной поддержке Азербайджана и Армении, конфликтующих из-за Нагорного Карабаха, лишь подливают масла в огонь, следует убеждать стороны вернуться к политико-дипломатическому способу урегулирования", - сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с Баку, Ереваном и Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе.
"Мы собираем всю информацию о происходящем на линии соприкосновения. Мы самым внимательным образом отслеживаем все появляющиеся новости, анализируем ситуацию и используем эти знания для формирования нашей будущей позиции, определения дальнейших шагов вместе с нашими партнерами по группе ОБСЕ", - сказал он.
Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее:
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Позже Азербайджан также принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Россия провела переговоры с армянской стороной и призвала Баку и Ереван урегулировать конфликтную ситуацию.
- В НАТО призвали стороны договориться мирным путем. Также США обратились к Баку и Еревану. Вашингтон призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.