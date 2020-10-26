Бизнес в Беларуси массово присоединяется к забастовке против режима Лукашенко

Тысячи компаний приняли решение прекратить работу 26 октября.
В Беларуси продолжается общенациональная забастовка против правления президента Александра Лукашенко, которого значительная часть белорусского народа и Запад не признают легитимным главой государства. Помимо рабочих заводов, школьников и студентов, к забастовке присоединился средний бизнес.
Как сообщает Telegram-канал Беларусь головного мозга, юридические лица массово присылают сообщения о своей поддержке мероприятий оппозиции.
"Тысячи компаний сегодня не работают! Именно частный бизнес приносит в казну значительную часть денег. Поэтому забастовки малого и среднего бизнеса так важны, а мы готовы их поддерживать и дальше!" – отмечают авторы ресурса и публикуют фотографии с информацией о различных субъектах предпринимательской деятельности, которые отказались от работы 26 октября.
В сообщениях подчеркивается, что другие компании продолжают присоединяться к забастовкам.Читайте такжеВ Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов
События в Беларуси
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября выдвинула ультиматум Александру Лукашенко и его правящему режиму, согласно которому до 26 октября Лукашенко должен был подать в отставку, освободить политических заключенных и прекратить насилие на улицах.
- В воскресенье, 25 октября, в Минске состоялись массовые марши против режима Лукашенко. По оценкам оппозиции, в мероприятиях приняли участие более 100 человек.
- Власти не выполнили ультиматум оппозиции. В понедельник утром, 26 октября, в Беларуси началась забастовка, в которой принимают участие рабочие заводов, школьники, студенты, операторы мобильной связи и предприятия.