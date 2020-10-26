Бизнес в Беларуси массово присоединяется к забастовке против режима Лукашенко

В Беларуси народ продолжает акции против режима Александра Лукашенко / Reuters

В Беларуси продолжается общенациональная забастовка против правления президента Александра Лукашенко, которого значительная часть белорусского народа и Запад не признают легитимным главой государства. Помимо рабочих заводов, школьников и студентов, к забастовке присоединился средний бизнес.

Как сообщает Telegram-канал Беларусь головного мозга, юридические лица массово присылают сообщения о своей поддержке мероприятий оппозиции.

"Тысячи компаний сегодня не работают! Именно частный бизнес приносит в казну значительную часть денег. Поэтому забастовки малого и среднего бизнеса так важны, а мы готовы их поддерживать и дальше!" – отмечают авторы ресурса и публикуют фотографии с информацией о различных субъектах предпринимательской деятельности, которые отказались от работы 26 октября.

В сообщениях подчеркивается, что другие компании продолжают присоединяться к забастовкам.Читайте такжеВ Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов

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