Блокада достройки Северного потока-2: в США объявили о новом ударе

США введут санкции против трубоукладчика Фортуна и компании KVT-RUS / Reuters

Американское правительство готовится ввести санкции против российского трубоукладчика Фортуна и российской компании KVT-RUS из-за их участия в строительстве газопровода Северный поток-2. Вашингтон уже уведомил Берлин о подготовке своего решения.

Как сообщает немецкая газета Handelsblat, санкции против судна Фортуна и компании KVT-RUS, задействованных в процессе достройки Северного потока-2, могут ввести уже во вторник, 19 января.

"Мы продолжим предпринимать все необходимые и надлежащие шаги, чтобы не допустить строительства Северного потока-2", - сказал представитель американского посольства.

В Вашингтоне выразили надежду, что Германия изменит свое отношение к газопроводу СП-2, который, ставит под угрозу фундаментальные интересы Штатов и Европы в области национальной безопасности.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку

Согласно информации Reuters, официальный Вашингтон уже уведомил Германию о намерении ввести новые ограничения. В Берлине уже заявили, что с сожалением приняли заявление американцев.

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