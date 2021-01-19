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Блокада достройки Северного потока-2: в США объявили о новом ударе

19 января 2021, 08:18
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В США надеются, что Германия изменит свое отношение к проекту СП-2.

Северный поток-2
США введут санкции против трубоукладчика Фортуна и компании KVT-RUS / Reuters

Американское правительство готовится ввести санкции против российского трубоукладчика Фортуна и российской компании KVT-RUS из-за их участия в строительстве газопровода Северный поток-2. Вашингтон уже уведомил Берлин о подготовке своего решения.

Как сообщает немецкая газета Handelsblat, санкции против судна Фортуна и компании KVT-RUS, задействованных в процессе достройки Северного потока-2, могут ввести уже во вторник, 19 января.

"Мы продолжим предпринимать все необходимые и надлежащие шаги, чтобы не допустить строительства Северного потока-2", - сказал представитель американского посольства.

В Вашингтоне выразили надежду, что Германия изменит свое отношение к газопроводу СП-2, который, ставит под угрозу фундаментальные интересы Штатов и Европы в области национальной безопасности.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку

Согласно информации Reuters, официальный Вашингтон уже уведомил Германию о намерении ввести новые ограничения. В Берлине уже заявили, что с сожалением приняли заявление американцев.

Северный поток-2 новости

  • Санкции США против СП-2 вступили в силу 1 января 2021 года после того, как американский Конгресс преодолел вето президента Дональда Трампа на принятие оборонного бюджета, включающего ограничения против российского газопровода.
  • В территориальных водах Дании 15 января должна была начаться достройка Северного потока-2, однако компания заявила о срыве планов из-за технических проблем. При этом российский эксперт Артем Тузов заявил, что строительство приостановлено из-за отсутствия лицензии у трубоукладчика Академик Черский, от сертификации которого отказалась норвежская компания DNV GL из-за санкций США.
  • По мнению экономиста Андрея Гуркова, если компании Nord Stream AG не удастся достроить газопровод СП-2 до выборов в Бундестаг, перспективы проекта станут сомнительными из-за возможного переформатирования немецкого правительства.

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