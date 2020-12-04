Bloomberg назвал самых выдающихся людей 2020 года

Тихановская, по версии Bloomberg, входит в число знаковых людей уходящего года / Reuters

Обнародован список 50 самых главных людей, которые сделали уходящий 2020 год поистине беспрецедентным.

Результаты представлены на сайте агентства Bloomberg, они разделены на пять категорий: бизнес, политика, развлечения, финансы и наука и технологии.

В число знаковых политиков эксперты включили лидера белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна за нормализацию отношений с Израилем, президента Уругвая Луиса Лакалье Поу за самый низкий уровень заражения коронавирусом в Южной Америке и сооснователей движения Black Lives Matter.

Выдающимися лидерами аналитики назвали главу администрации Тайваня Цай Инвэня и председателя Верховного суда США Джона Робертса.

В число именитых финансистов попали глава финансовой корпорации Citigroup Inc. Джейн Фрейзер, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, а также генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман и другие персоны.

Читайте такжеBloomberg заявило о провальном рейтинге Путина: разгорелся скандалСфера науки и технологий представлена людьми и организациями, которые на протяжении года вели борьбу с пандемией коронавируса.

К лучшим бизнесменам причислили одного из руководителей стримингового сервиса Netflix Рида Хастингса, главу образовательного приложения Think & Learn Pvt Буджу Равиндрана и стримера Viya.

Выдающиеся личности из сферы развлечений - певица Билли Айлиш и режиссер оскароносного фильма "Паразиты" Пон Джун-хо.