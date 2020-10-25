Более 100 тысяч белорусов митингуют в Минске против режима Лукашенко

Беларуси грозит тотальная забастовка, если Лукашенко не отправится в отставку.
В воскресенье, 25 октября, в Минске, в последний день народного ультиматума, проходит массовая акция против режима Александра Лукашенко. Народ требует отставки главы РБ и освобождения всех заключенных. Если требования не будут выполнены, с понедельника, 26 октября, в Беларуси может начаться общенациональная забастовка.
Согласно сообщениям оппозиционных Telegram-каналов, в акциях участвуют более 100 тысяч белорусов.
Видео публикуют авторы Telegram-канала Мая краіна Беларусь
Журналисты издания Наша Нива утверждают, что протестующих на улицах столицы может быть до 200 тысяч.
Также видеозаписями с места событий делится Telegram-канал Беларусь головного мозга.
Митингующих поддержала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она повторила три ключевых требования к Лукашенко и заявила, что белорусы начнут забастовку в том случае, если до 23:59 власти не выполнят их требования.
"Сегодняшнее воскресенье — день выбора. Каждый сотрудник силовых структур сегодня выбирает, кого он защищает: свой народ или своих начальников. Каждый чиновник сегодня выбирает, кому он служит: народу или режиму. Это непростой выбор, ведь он требует подвергнуть риску собственные понятные и осязаемые блага ради блага всей страны", - цитирует Тихановскую ее пресс-служба в Telegram-канале.
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