Более 100 тысяч белорусов митингуют в Минске против режима Лукашенко

В Беларуси с 26 октября может начаться тотальная забастовка/ t.me/mkbelarus/

В воскресенье, 25 октября, в Минске, в последний день народного ультиматума, проходит массовая акция против режима Александра Лукашенко. Народ требует отставки главы РБ и освобождения всех заключенных. Если требования не будут выполнены, с понедельника, 26 октября, в Беларуси может начаться общенациональная забастовка.

Согласно сообщениям оппозиционных Telegram-каналов, в акциях участвуют более 100 тысяч белорусов.

Видео публикуют авторы Telegram-канала Мая краіна Беларусь

Журналисты издания Наша Нива утверждают, что протестующих на улицах столицы может быть до 200 тысяч.

Также видеозаписями с места событий делится Telegram-канал Беларусь головного мозга.

Митингующих поддержала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она повторила три ключевых требования к Лукашенко и заявила, что белорусы начнут забастовку в том случае, если до 23:59 власти не выполнят их требования.

"Сегодняшнее воскресенье — день выбора. Каждый сотрудник силовых структур сегодня выбирает, кого он защищает: свой народ или своих начальников. Каждый чиновник сегодня выбирает, кому он служит: народу или режиму. Это непростой выбор, ведь он требует подвергнуть риску собственные понятные и осязаемые блага ради блага всей страны", - цитирует Тихановскую ее пресс-служба в Telegram-канале.

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