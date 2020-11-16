Болен ли Путин и готовится ли к отставке: политолог оценил шансы

Владимир Путин / Reuters

Андрей Пионтковский, российский политолог и публицист, который живет в США, высказал свое мнение относительно реальности публикаций СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин серьезно болен и в ближайшее время уйдет в отставку.

Свое мнение эксперт выразил в интервью Obozrevatel.

"Я все время старался избегать конспиративных теорий и оценок, связанных со здоровьем Путина. Но есть объективные вещи. Например, он полгода сидит в бункере, и есть явные странности в его поведении", - отметил Пионтковский.

Политолог отметил, что недавно он общался с инсайдерами, которые подтвердили – "на лицо тенденция ослабления реальной власти Путина".

"И не потому, что ему брошен вызов и какие-то люди из его окружения предлагают другую программу. А просто чисто физически – человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы. Так что эта тенденция действительно объективна", - считает Пионтковский.

Напомним:

Британский таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники, писал, что Владимир Путин болен – он страдает болезнью Паркинсона.

Издание также выяснило, что Путин собирается покинуть пост президент РФ в январе 2021 года.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил, что информация западных СМИ о наличии у главы РФ серьезной болезни является "полной чушью".

Справка. Владимиру Путину 68 лет. Путина впервые избрали российским президентом 26 марта 2000 года, пишет Wikipedia.

Болезнь Паркинсона – это хроническое неврологическое заболевание, которое характерно для людей старшего возраста. Заболевание медленно прогрессирует и бьет по моторике человека.