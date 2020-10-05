Больной коронавирусом Трамп похвастался, что его выписывают из больницы

Трампа выписывают из госпиталя / Reuters

Лидер американцев Дональд Трамп похвастался, что скоро его выпишут из госпиталя, где он проходит курс лечения от опасного коронавируса. По словам президента США, он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

Об этом Трамп написал в Twitter.

По его словам, он покинет больницу в 18:30 по местному времени (1:30 ночи по Киеву).

"Я выйду из большого медицинского центра Уолтера Рида сегодня в 18:30. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь COVID-19. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни... Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", - сообщил он.

У Трампа коронавирус – что было ранее:

4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа. По его словам, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.

2 октября спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков пожелал главе США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом Covid-19, быстро справиться с болезнью.

2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.

Позднее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило - президент США утаил результаты первого теста на коронавирус.