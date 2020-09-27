Большая война между Арменией и Азербайджаном: в конфликт вмешался Лавров

Лавров вмешался в конфликт Армении и Азербайджана / Reuters

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои. В МИД России в этой связи обратились к коллегам в Армении.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Глава МИД России Сергей Лавров по телефону выразил армянскому коллеге серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения с Карабахом, подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня", - сказано в сообщении МИД России.

Кроме того, в российском дипломатическом ведомстве рассказали, что готовится разговор Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана.

Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, Лавров сейчас ведёт интенсивные контакты, что побудить стороны прекратить огонь в Карабахе и приступить к переговорам для стабилизации ситуации. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

Реакция мировой общественности на ситуацию в Нагорном Карабахе

Франция заявляет, что крайне обеспокоена конфронтацией в Нагорном Карабахе.

Турция призывает Армению "немедленно прекратить агрессию" по отношению к Азербайджану.

Глава Евросовета призвал стороны в Нагорном Карабахе срочно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Война в Нагорном Карабахе – о чем говорилось ранее:

27 сентября Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.

Также в Ереване заявили, что истребители Су-30СМ ВВС Армении могут быть задействованы в зоне боевых действий на границе с Азербайджаном.

Кроме того, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

27 сентября Азербайджан нанес удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха. Омбудсмен непризнанной республики Нагорный Карабах Артак Бегларян сообщил журналистам о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха. По его словам, в Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте.

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения демонстрирует маневры, которые указывают на намерения Еревана начать большое военное противостояние в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Планы армянской стороны подтверждают данные азербайджанской разведки.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.