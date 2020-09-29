Большая война за Карабах: эксперт дал прогноз битвы Еревана и Баку

Боевые действия в Нагорном Карабахе / Скриншот

Содиректор Программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник спрогнозировал, чем может закончится война Армении и Азербайджана.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может закончиться как прекращением боевых действий под давлением международных игроков, так и разрастанием до масштабной войны.

"Будем надеяться, что до третьей мировой войны не дойдет, это наихудший сценарий. Но два варианта развития событий очень вероятны. Один — это интенсивное вмешательство сильных международных партнеров, в первую очередь, России, США, Европы, и принуждение враждующих сторон к перемирию", - отметил он.

Эксперт допустил, что в случае, если если попытки мирного урегулирования будут неудачными или будет деструктивное вмешательство извне, конфликт перерастет в широкомасштабную войну.

"Не так, как сейчас происходит между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, а именно между Азербайджаном и Арменией, и тогда это кардинально влияет на расстановку сил. На сегодня я бы оценивал шансы (реализации первого или второго сценария — ред.) примерно 50 на 50", — заключил эксперт.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах