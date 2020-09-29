"Большие потери": эксперт рассказал, когда в Карабахе начнется "кровавая бойня"

Война за Нагорный Карабах / Скриншот

Организация боевых действий в Нагорном Карабахе осуществляется по советским лекалам 80-х годов прошлого века, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Азербайджан попытается захватить как можно больше территории. Сначала проводится бомбардировка и обстрел укреплений, а потом идет вперед бронетехника и пехота. Это старая классическая схема, но в локальных войнах она до сих пор функционирует", – пояснил он Взгляду.

Он считает, что обе стороны используют тактику, которую применяла Советская армия в Афганистане.

В то же время он пояснил, что армянская сторона допустила серьезную тактическую ошибку: "Азербайджан вчера продемонстрировал, как уничтожает армянские танки. Если это видео соответствует действительности, то первое, что бросается в глаза, это то, что техника не рассредоточена, не замаскирована, находится в колонне. Это называется беспечностью!".

Читайте такжеГрады, пушки и огнеметы: как Армения и Азербайджан воюют за Нагорный КарабахЭксперт подчеркнул, что боевые действия происходят в горах, поэтому надо использовать другие подходы, нежели в лесистой местности: если колонна остановилась, она должна это делать на малозаметной территории, а передвижение должно осуществляться под прикрытием.

"Пока речь идет о кустарном подходе в организации боевых действий. Без резких изменений потери с обеих сторон будут очень большими", – пояснил Кнутов.

В горах воевать тяжелее, независимо от высот, там снаряд и пуля летят по-другому. Без специальной подготовки вести бои там невозможно. Поэтому выигрывает пока Азербайджан, но в основном в силу фактора внезапности, констатировал Кнутов.

В целом, по мнению Кнутова, говорить о начале широкомасштабных боевых действий пока рано. "Азербайджан и Армения только начинают развертывание боевых частей в районе театра военных действий, – пояснил Кнутов. – Им потребуется на это около недели. Этого нельзя допускать. Если это произойдет, там будет кровавая бойня".

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Утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах